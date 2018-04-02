Под Днепром люди в масках остановили и разрисовали поезд

Группа неизвестных остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовали вагоны. Сума ущерба может достигнуть 200000 гривен.

Группа молодых людей в балаклавах в воскресенье, 1 апреля, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел утром 1 апреля на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское - Баловка.

“Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда“, - говорится в сообщении.

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Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута он прибыл с опозданием на 19 минут.

“О факте несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги сообщены правоохранительные органы“, - сообщили в УЗ.

По предварительным подсчетам, стоимость перекрашивания вагонов достигнет 200000 гривен.

Ранее в Киеве группа людей в масках, сорвав стопкран, остановила пригородный электропоезд Гребенка-Киев и разрисовала граффити восемь вагонов.