Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Батькивщина передала 5000 освященных пасок в АТО

Комментариев: 1
Батькивщина передала 5000 освященных пасок в АТО

Киевская Батькивщина передала 5000 освященных пасок в зону АТО , чтобы поздравить военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

Акция состоялась при поддержке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархату. Паски освятил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

Уже сегодня освящены паски повезут в украинских военных, находящихся в зоне АТО в Донецкой и Луганской области.

“Пусть праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к победе. На нашей стороне правда, а значит и Бог с нами“, - отметил глава столичной Батькивщины Владимир Бондаренко.

“Наши защитники - настоящие герои, наша надежда и опора. Сегодня мы не просто передаем пояса и поздравления им - мы передаем нашу веру в них и победу Украины. Пусть Бог благословит вас и всю нашу Украину!“, - добавил руководитель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

В мероприятии приняли участие депутаты Киевсовета фракции ВО Батькивщина, военнослужащие и волонтеры, священнослужителиМихайливського Златоверхого

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
дикий_Ким    02.04.2018, 18:54
Оценка:  0
дикий_Ким
так святят же с 7 на 8
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь