Батькивщина передала 5000 освященных пасок в АТО

Киевская Батькивщина передала 5000 освященных пасок в зону АТО , чтобы поздравить военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

Акция состоялась при поддержке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархату. Паски освятил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

Уже сегодня освящены паски повезут в украинских военных, находящихся в зоне АТО в Донецкой и Луганской области.

“Пусть праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к победе. На нашей стороне правда, а значит и Бог с нами“, - отметил глава столичной Батькивщины Владимир Бондаренко.

“Наши защитники - настоящие герои, наша надежда и опора. Сегодня мы не просто передаем пояса и поздравления им - мы передаем нашу веру в них и победу Украины. Пусть Бог благословит вас и всю нашу Украину!“, - добавил руководитель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

В мероприятии приняли участие депутаты Киевсовета фракции ВО Батькивщина, военнослужащие и волонтеры, священнослужителиМихайливського Златоверхого