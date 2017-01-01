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В суды переданы 60 дел против экс-депутатов крымского парламента

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По результатам специального досудебного расследования в суды направлены 60 обвинительных актов в отношении бывших депутатов крымского парламента, обвиняемых в государственной измене, заявили в прокуратуре АРК.
Прокуратура Автономной Республики Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым
RFE/RL

В суды Украины направлены 60 обвинительных актов в отношении бывших депутатов крымского парламента. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в своем Facebook.

По данным прокуратуры Автономной Республики Крым, начиная с августа 2016 года, прокуратурой автономии было активизировано досудебное расследование по уголовным производствах по подозрению бывших депутатов Верховной Рады АР Крым в совершении государственной измены.

"По результатам специального досудебного расследования в суды направлены уже 60 обвинительных актов в отношении бывших депутатов крымского парламента", - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении так называемому главе незаконно созданной в аннексированном Крыму "Избирательной комиссии Республики Крым" в совершении действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.

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Теги: Крым, Минобороны, суд, прокуратура, аннексия Крыма, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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