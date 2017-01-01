В Одессе эвакуировали университет из-за сообщения о "минировании"

Из-за анонимного сообщения о минировании здания университета имени Мечникова эвакуировали около 700 человек. Опасных предметов специалисты на обнаружили.

В Одессе из-за сообщения о минировании здания университета имени Мечникова эвакуировали около 700 человек. Информация о минировании здания на Французском бульваре, 24 поступила в 9.04, сообщили в городской полиции.

На место происшествия направили экспертов Взрывотехнического управления и кинологов. В ходе обследования здания университета и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пять "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера по объектам в Киеве.

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