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Киев не контролирует более 400 км границы с РФ

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Госпогранслужба усиленно охраняет границу с 2014 года, начала конфликта на Донбассе. А повышена плотность системы охраны границы благодаря созданию мобильных городков.
Граница Украины и РФ
Граница Украины и РФ

Украина сегодня не контролирует 409 км государственной границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua.

"У нас 409 км неконтролируемой границы с Россией, остальные 1 300 км участка, что контролируется до стыка границы с Беларусью", - отметил Цигикал.

По его словам, Госпогранслужба усиленно охраняет границу с 2014 года, начала конфликта на Донбассе.

"И каждый день люди несут службу уже совсем по-другому: с оружием. А это уже совсем другие расчеты сил и средств, наращивания усилий и военной компоненты, в частности создание пограничных комендатур быстрого реагирования, боевых пограничных застав, в том числе и артиллерийских и минометных", - добавил Цигикал.

По его словам, повышена плотность системы охраны границы благодаря созданию мобильных городков.

"Раньше у нас подразделение, отдел пограничной службы, состоит из 200-250 человек персонала, обслуживал участок на 100 км. Людей достаточно, но было сложно из одной точки патрулировать 100 км. Сегодня мы создаем отделения пограничного контроля, которые штатно входят в этот отдел, но уже ближе к границе. Создаем небольшие, мобильные городки. Таким образом, мы можем сосредоточить наши силы и уже патрулировать участок до 20 км: 10 в одну и другую сторону", - отметил Петр Цигикал.

Напомним, в Украину запрещен въезд 538 гражданам Российской Федерации.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, граница, пограничная служба, Российско-украинская граница, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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