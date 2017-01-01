Установлена причина вспышки кишечной инфекции у детей на Тернопольщине

Во время эпидрасследования выяснили фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, из которых выделен идентичный возбудитель, что и от больных.

В городе Збараж Тернопольской области установили причину вспышки кишечной инфекции в детском саду, количество пострадавших от которой возросло до 16. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Во время эпидрасследования выяснили фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, из которых выделен идентичный возбудитель, что и от больных.

"По состоянию на 10.00 понедельника, 2 апрреля, зарегистрировано 16 случаев заболевания, из них 14 среди детей, активно выявлено 5 больных. У трех больных уточненный диагноз: "Сальмонеллез", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в г. Збараж были получены срочные сообщения о трех случаях заболевания на кишечную инфекцию. Уже на следующий день заболели 11 человек, в том числе 10 детей.

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