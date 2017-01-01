Во Львовской области мужчина угнал автобус, чтобы "покататься"

Пьяный местный житель Жидачева увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы "покататься". Как сообщили в областной полиции, 35-летний житель райцентра обратился с заявлением об угоне автобуса с улицы Шашкевича.

Похищенный транспорт был обнаружен на окраине города. По информации полицейских, злоумышленник не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он бросил автобус и скрылся.

За незаконное завладение автобусом был задержан 29-летний местный житель. По словам мужчины, он был пьян, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорели четыре автобуса.

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