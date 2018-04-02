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Бакулин объявлен в розыск

Комментариев: 1
Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе Разыскиваемые лица. Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.
Евгений Бакулин
Евгений Бакулин
facebook.com/YevgeniyBakulin

Нацполиция объявила в розыск народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство. Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе Разыскиваемые лица.

Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.

Напомним, 20 марта Генпрокуратура вызвала Бакулина на допрос. Нардепа как подозреваемого попросили явиться 5 апреля в 10.00 к следователю ГПУ.

Верховная Рада сняла неприкосновенность с Бакулина 15 марта. 

 

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Теги: Нафтогаз, депутат, МВД Украины, розыск, народный депутат, Евгений Бакулин, Оппозиционный блок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    02.04.2018, 21:36
Оценка:  -1
Gidnyk
Ух как оперативно. Вызван на допрос на 5 апреля, а в розыск объявили 2-го. И как его вызвали на допрос 20 марта, если он исчез 19-го? Сплошной абсурд.
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