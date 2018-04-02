Бакулин объявлен в розыск

Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе Разыскиваемые лица. Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.

Нацполиция объявила в розыск народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство. Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе Разыскиваемые лица.

Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.

Напомним, 20 марта Генпрокуратура вызвала Бакулина на допрос. Нардепа как подозреваемого попросили явиться 5 апреля в 10.00 к следователю ГПУ.

Верховная Рада сняла неприкосновенность с Бакулина 15 марта.

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