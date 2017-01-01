В центре Киева произошла стрельба, пострадал иностранец
В Печерском районе Киева неизвестные избили иностранца. На месте происшествия велась стрельба, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 апреля.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Верхней. На месте полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, рядом с которым нашли две гильзы.
Свидетели рассказали правоохранителям, что после того, как прозвучали выстрелы, от Porsche отъехали два автомобиля.
Пострадавший, иностранный гражданин 1988 года рождения доставлен в больницу со следами побоев.
При осмотре Porsche Cayenne правоохранители изъяли пистолет – револьвер под патрон Флобер.
Полицейские допрашивают потерпевшего, опрашивают свидетелей, а также изучают записи с видеокамер наблюдения.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева произошла стрельба, пострадал иностранец
Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range Rover. В результате инцидента пострадал владелец машины.
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