В центре Киева произошла стрельба, пострадал иностранец

Инцидент произошел на улице Верхней. На месте полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, рядом с которым нашли две гильзы.

В Печерском районе Киева неизвестные избили иностранца. На месте происшествия велась стрельба, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 апреля.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Верхней. На месте полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, рядом с которым нашли две гильзы.

Свидетели рассказали правоохранителям, что после того, как прозвучали выстрелы, от Porsche отъехали два автомобиля.

Пострадавший, иностранный гражданин 1988 года рождения доставлен в больницу со следами побоев.

При осмотре Porsche Cayenne правоохранители изъяли пистолет – револьвер под патрон Флобер.

Полицейские допрашивают потерпевшего, опрашивают свидетелей, а также изучают записи с видеокамер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range Rover. В результате инцидента пострадал владелец машины.

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