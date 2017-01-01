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Холодницкого снова пригласили на допрос в ГПУ

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Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины во вторник, 3 апреля.
Глава САП Назар Холодницкий
Глава САП Назар Холодницкий
facebook.com/people/Назар-Холодницький
 
Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого ждут на допрос в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, передает Укринформ.
 
Допрос запланирован на вторник, 3 апреля.
 
"Назара Хоодницкого ждем завтра на допрос, который запланирован на 10 утра по адресу: улица Симона Петлюры, 7/9", – сказал Гуцуляк в понедельник, 2 апреля.
 
Напомним, допрос Холодницкого был запланирован на 30 марта, но руководитель САП не явился в ГПУ.
 
НАБУ подозревает специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей с целью дачи ими неправдивых показаний.

Луценко требует увольнения Холодницкого
 
По словам главы НАБУ Артема Сытника, расследование в отношении Холодницкого было начато Генеральной прокуратурой из-за подозрения в предвзятости главы САП в деле о хищении госсредств чиновниками Одесского городского совета.

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Теги: ГПУ, допрос, Холодницкий, САП
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Источник: korrespondent.net

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