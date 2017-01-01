12,5 тысяч украинцев выбрали себе семейного врача

В первый день национальной кампании по выбору врача первичной медицинской помощи 12,5 тысяч граждан Украины подписали декларации с врачами.

В понедельник, 2 апреля, в первый день национальной компании Врач для каждой семьи около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

"Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", – отметил он.

По словам замминистра, наблюдались единичные случаи очередей, однако в целом все проходило без чрезмерного ажиотажа.

"Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей", – заявил Ковтонюк. Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet