Гребенщиков хочет выступать в оккупированном Крыму и ОРДЛО
Лидер российской группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Крыму, Луганске и Донецке.
Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.
Гребенщиков рассказал, что бывает в Украине каждый год, поскольку там живут “миллионы людей, воспитанных на русской культуре“, и нельзя лишать их того, что “роднит с Россией“.
По его словам, с марта 2014 года не поступило “разумных предложений“ по гастролям в оккупированном Крыму, однако, если такое поступит, то они поедут “с большим удовольствием“.
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“Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления“, - заявил он.
Об угрозе запрета на въезд в Украину после посещения Крыма он сказал, что разумные люди всегда договорятся, “а с придурками общаться не собираемся“.
Помимо этого он развеял миф о дружбе с Михаилом Саакашвили, отметив, что тот всего раз напросился сделать фотографию после концерта.
Напомним, 1 апреля в интервью Гребенщиков заявил, что считает советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами и назвал преступлением и позором тот факт, что их останки до сих пор находятся на Красной площади в Москве.
в своего героя -
Старика Козлодоева