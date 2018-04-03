Гребенщиков хочет выступать в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков считает, что в Украине живут "миллионы людей, воспитанных на русской культуре", и нельзя лишать их того, что "роднит с Россией".

Лидер российской группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Крыму, Луганске и Донецке.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.



Гребенщиков рассказал, что бывает в Украине каждый год, поскольку там живут “миллионы людей, воспитанных на русской культуре“, и нельзя лишать их того, что “роднит с Россией“.



По его словам, с марта 2014 года не поступило “разумных предложений“ по гастролям в оккупированном Крыму, однако, если такое поступит, то они поедут “с большим удовольствием“.



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“Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления“, - заявил он.



Об угрозе запрета на въезд в Украину после посещения Крыма он сказал, что разумные люди всегда договорятся, “а с придурками общаться не собираемся“.



Помимо этого он развеял миф о дружбе с Михаилом Саакашвили, отметив, что тот всего раз напросился сделать фотографию после концерта.

Напомним, 1 апреля в интервью Гребенщиков заявил, что считает советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами и назвал преступлением и позором тот факт, что их останки до сих пор находятся на Красной площади в Москве.