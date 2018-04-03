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Гребенщиков хочет выступать в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Комментариев: 4
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков считает, что в Украине живут "миллионы людей, воспитанных на русской культуре", и нельзя лишать их того, что "роднит с Россией".
Гребенщиков ждет "разумных предложений"
Гребенщиков ждет "разумных предложений"
УНИАН

Лидер российской группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Крыму, Луганске и Донецке.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.

Гребенщиков рассказал, что бывает в Украине каждый год, поскольку там живут “миллионы людей, воспитанных на русской культуре“, и нельзя лишать их того, что “роднит с Россией“.

По его словам, с марта 2014 года не поступило “разумных предложений“ по гастролям в оккупированном Крыму, однако, если такое поступит, то они поедут “с большим удовольствием“.
 

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“Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления“, - заявил он.

Об угрозе запрета на въезд в Украину после посещения Крыма он сказал, что разумные люди всегда договорятся, “а с придурками общаться не собираемся“.

Помимо этого он развеял миф о дружбе с Михаилом Саакашвили, отметив, что тот всего раз напросился сделать фотографию после концерта.

Напомним, 1 апреля в интервью Гребенщиков заявил, что считает советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами и назвал преступлением и позором тот факт, что их останки до сих пор находятся на Красной площади в Москве.

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Теги: Гребенщиков, Донбасс, Крым
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Комментариев (4)
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weightless    03.04.2018, 10:05
Оценка:  0
weightless
Борис постепенно превращается
в своего героя -
Старика Козлодоева
Woodbrother    03.04.2018, 09:48
Оценка:  0
Woodbrother
Борис Борисыч мужик не глупый, и должен понимать, что своими гастролями по оккупированным территориям он въезд в нашу страну себе закроет прочно и надежно.
SANDMAN    03.04.2018, 09:43
Оценка:  +1
SANDMAN
До этого момента я о нем был лучшего мнения .
Woodbrother    03.04.2018, 09:52
Оценка:  0
Woodbrother
Все жители мордора одинаковы.
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