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На Закарпатье за неделю заболели корью 94 человека

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В структуре заболевших преобладали дети до 17 лет – 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев).
В Украине новая вспышка кори
В Украине новая вспышка кори
Getty Images
 
На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.
 
"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случаев кори, что на 20% меньше чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет – 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.
 
"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тысяч населения), В т.ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", – подчеркнули в ведомстве.

В Киевской области военные заболели корью
 
Ранее сообщалось, что с начала 2018 года корью заболели 8,5 тысяч украинцев.

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Теги: Закарпатье, заболевание, корь, Закарпатська область
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Источник: korrespondent.net

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