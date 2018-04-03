Украина получит от США патрульные катера

В МВС рассказали, что имели трудности в получении катеров, поскольку это первый подобный случай, и в законодательстве не предусматривались соответствующие механизмы.

ВМС Украины готовятся получить два американских патрульных катера типа Айленд. Сейчас заканчивается работа над контрактом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

Катера будут переданы Украине бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будут проводиться за счет украинской стороны.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США" , – подчеркнул командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Минобороны Украины уже сообщило американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях.

"Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ", – говорится в заявлении.

Передача катеров начнется после подписания контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Айленд.

Как сообщалось, Канада не будет бесплатно давать Украине летальное оружие.

Ранее СМИ сообщали, что США запретили давать свое оружие полку Азов.

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