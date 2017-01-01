В Виннице женщины под видом газовой службы обворовывали квартиры

Женщины заходили в дома, представляясь работниками газовой службы и, отвлекая внимание жильцов, воровали деньги. Полиция зафиксировала более десятка подобных случаев.

Полицейские задержали четырех женщин по подозрению в воровстве Голос UA

В Виннице полицейские задержали четырех женщин, которые под видом проверки счетчиков обворовывали пенсионеров. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

"Оперативниками управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Винницкой области и Винницкого отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре злоумышленницы. Ими оказались жительницы Сумской области в возрасте от 21 до 31 года", - говорится в сообщении.

Женщины заходили в дома, представляясь работниками газовой службы и, отвлекая внимание жильцов, воровали деньги. Правоохранители проверяют женщин на причастность к более десятку подобных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о краже. Злоумышленницам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Задержанные свою вину не признают, объясняя свои действия тем, что собирали средства для благотворительных целей.

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