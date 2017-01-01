Итоги 2 апреля: Выбор врача по-новому и штраф Газпрома

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 2 апреля:

Нефть упала ниже 68 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 2 апреля. Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевела на $1,59 (2,8%), до $67,75 за баррель.

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В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $1,82 (2,8%) – до $63,12 за баррель. Цены снижаются на фоне снижения добычи сырья в России.

В Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медпомощи

В первый день национальной компании Врач для каждой семьи около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом.

“Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда “подвисало“ локально, их решали“, – сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Газпром зарезервировал средства для выплаты штрафа Нафтогазу

Российский газовый монополист Газпром вопреки опубликованным сообщениям о сумме решений по двум арбитражам с украинским Нафтогазом в размере $2,56 млрд создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

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В документе указано, что в балансе по статье “штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров“ признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

Минздрав уволил ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову

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Министерство здравоохранения Украины выдало распоряжение об увольнении ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой.

Соответствующий приказ Минздрава подписал госсекретарь МОЗ Артем Янчук.

В СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой

В Великобритании допросили женщину, которая по просьбе дочери российского шпиона Юлии Скрипаль привезла из России гречку для ее отца.

По данным британских СМИ, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Великобританию с мужем другим рейсом.

Полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический яд Новичок.

Весенний паводок

В Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. т работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

Также на нескольких участках затопило трассу Киев-Харьков . В некоторых места колеса полностью уходят под воду.

Белый дом готовит встречу Трампа и Путина

В Белом доме подтвердили, что в скором времени может состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в ходе последнего телефонного разговора 20 марта Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

На Закарпатье более 90 человек попали в больницу из-за кори

На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю. В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет – 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)“, – говорится в сообщении. 83% больных не имеют прививок против кори.