За сутки сепаратисты совершили 20 обстрелов

Все обстрелы проводились на донецком направлении. Противник применял минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки сепаратисты продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники Шахты Бутовка.

Кроме этого, гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно возле Водяного.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

На луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны сепаратистов придерживался в полной мере.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

За предыдущие сутки в АТО произошло 38 обстрелов.

Как сообщалось, от подрывов в зоне АТО погибли 2558 гражданских.

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