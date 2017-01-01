За сутки сепаратисты совершили 20 обстрелов
За прошедшие сутки сепаратисты продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники Шахты Бутовка.
Кроме этого, гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно возле Водяного.
Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
На луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны сепаратистов придерживался в полной мере.
Ни один украинский военнослужащий не пострадал.
За предыдущие сутки в АТО произошло 38 обстрелов.
Как сообщалось, от подрывов в зоне АТО погибли 2558 гражданских.
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