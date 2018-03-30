Владимиру предстоит до конца дней пробыть за решеткой, с Ириной он познакомился в 1997 году.

Это второй подобный случай в истории учреждения kvs.gov.ua

В Харьковской области в Темновской исправительной колонии №100 вступил в брак пожизненно осужденный.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний и превенции, передают Комментарии.Харьков.

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“Владимир познакомился с Ириной в 1997 году, когда занимался торговлей. В 1998 году у пары родилась дочь. Но заключить брак у них не получилось: в 1999 году Владимира арестовали и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы“, — говорится в сообщении.

Спустя 20 лет Владимир и Ирина решили официально зарегистрировать брак. Церемония бракосочетания прошла в стенах колонии. На ней присутствовала дочь супругов, которую отец не видел 20 лет.

Церемония бракосочетания прошла в стенах колонии kvs.gov.ua

Отец не видел дочь 20 лет kvs.gov.ua

Напомним, в Виннице парень женился на 80-летней бабушке, чтобы не идти в армию.