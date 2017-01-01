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В Чернигове и Сумской области подтоплены более 400 домов

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В Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. В Чернигове подтопленными остаются 90 домохозяйства, в том числе 5 жилых домов.
Спасатели эвакуируют жителей подтопленных районов
Спасатели эвакуируют жителей подтопленных районов
Пресс-служба ГСЧС Украины

В Чернигове и Сумской области остаются подтопленными 441 домохозяйства. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Ахтырке остается подтопленными 351 (было 400) домохозяйства и 13 (было 25) жилых домов.

Спасатели эвакуировали 63 человека, трех пожилых госпитализировали.

"Для проведения подворного обхода и эвакуации населения от ГСЧС привлечено 78 человек личного состава, 3 единицы техники и 4 плавсредства", - говорится в сообщении.

В Чернигове подтопленными остаются 90 (было 94) домохозяйства, в том числе 5 жилых домов. Было эвакуировано семь человек. Жителям помогают 35 спасателей с помощью девяти единиц техники, двух плавсредств и экскаватора коммунальной службы города.

Ранее в результате паводка в Ахтырке были обесточены десять трансформаторных подстанций, в связи с чем без электроэнергии временно оказались 968 местных жителей.

 

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Теги: Чернигов, наводнение, эвакуация, паводок, Сумская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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