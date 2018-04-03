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В Краматорске служебная собака нашла пропавшего ребенка

Комментариев: 1
Собаке по кличке Гера понадобилось полчаса, чтобы найти мальчика.
4-летняя лабрадор Гера специализируется на розыске людей
4-летняя лабрадор Гера специализируется на розыске людей
police.dn.ua

В Краматорске служебная полицейская собака за полчаса нашла пропавшего ребенка, который сбежал из дома из-за конфликта с отчимом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

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В полицию обратилась мать мальчика. К розыску ребенка были привлечены сотрудники патрульной полиции, ювенальной превенции, уголовного розыска и инспектор-кинолог из Хмельницкой области Олег Мороз, который со своей собакой по кличке Гера находится на ротации в Донецкой области.

Служебная собака взяла след на месте проживания ребенка и вела полицейских почти полтора килограмма. Спустя полчаса мальчик был найден.

Ребенок прятался под кроватью в доме своего друга. Полицейские провели воспитательную беседу с женщиной и ее сыном.

Напомним, 17 февраля в Национальной полиции сообщили, что с начала 2018 года правоохранители в Украине разыскали около 850 из 968 пропавших детей. 

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Теги: Краматорск, полиция, собака, ребенок
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Комментариев (1)
VOLAND*    03.04.2018, 10:09
Оценка:  0
VOLAND*
"Служебная собака взяла след на месте проживания ребенка и вела полицейских почти полтора килограмма" . Вопрос - что курят редакторы БМ ? ))))
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