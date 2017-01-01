Патрульные забрали права у водителя, попавшего в 5-метровую выбоину

Мужчина теперь будет судиться не только с дорожниками, но и правоохранителями.

На дороге не было предупреждающих знаков скриншот видео

В Днепропетровской области патрульные полицейские лишили водительских прав водителя, автомобиль которого застрял колесом в огромной выбоине в асфальте.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Вечером врач с семьей ехал на дачу по трассе Днепр-Киев, шел дождь, воронку увидел только в последний момент. Из-за попадания в нее автовладелец получил разорванное колесо и потерял управление машиной. Чудом обошлось без ДТП - машина ехала в правой полосе и с небольшой скоростью, это в конечном итоге и спасло. Водитель утверждает, что дорожного знака об опасности не было.

Стоит отметить, что сам Александр Толубаев - заместитель главного врача по оказанию экстренной помощи областной больницы имени Мечникова, он хорошо знает, что такое травматизм в ДТП.

“Следствием такого события может быть тяжелая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, брюшной полости“, - говорит медик.

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Однако от полиции он получил протокол, а его водительское удостоверение забрали - правоохранители заявили, что водитель не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные обстоятельства, чем и сам спровоцировал этот инцидент.

Напомним, 15 марта в Днепре вновь провалился асфальт.