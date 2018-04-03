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Операция Троя: опубликован план РФ по захвату Запорожской области

Комментариев: 4
Доклад основан на утечках информации из писем электронной почты влиятельного советника Владимира Путина - Владислава Суркова.
Российские власти назвали информацию сфабрикованной
Российские власти назвали информацию сфабрикованной
sputnik.ru

Журналисты великобританского издания The Times, ознакомившись с правительственным докладом, опубликовали планы РФ в 2014 году касательно захвата Запорожской области Украины.

Доклад журналистов опирается на письма с электронной почты советника Путина Владислава Суркова, которую взломали хакеры, передает Голос Америки.

Том Парфитт, автор статьи Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине, из Москвы пишет, что план в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и “представитель ДНР“ в РФ.

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Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - “освобождение от нацистско-фашистских оккупантов“. В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий.

Предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times.

Согласно письмам, Муратов предлагал Кремлю вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион из под влияния Киева.

В мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, в том числе в СБУ и полиции, которая уже действовала на той территории. 

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План четко изложил куда должны идти средства бюджета операции - от $ 40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10000 в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $ 49 000 на покупку транспортных средств. 

Автор отмечает, что план не воплотил в жизнь, однако трудно сказать, рассматривался ли он как серьезное предложение. Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года. 

Российские власти назвали полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.

Напомним, 2 марта Виктор Янукович заявил, что по его мнению, персоны, которые пришли к власти в Украине в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и якобы они вынудили его жителей искать способы защиты.

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Теги: Россия, Донбасс, война, Запорожье, Сурков, Путин, The Times
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Комментариев (4)
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VikaGraum    03.04.2018, 11:25
Оценка:  -1
VikaGraum
Сложно воспринимать это всерьез.
Во-первых, с чего бы в ноябре 2017 эти люди обменивались планами по 2014-му?
Во-вторых, реальные планы такого уровня не по e-mail обсуждаются))
Наконец, я вот тоже могу на чей-то адрес взять и послать подробное письмо с планом по захвату, скажем, Бельгии. И что? ))
VikaGraum    03.04.2018, 11:33
Оценка:  -1
VikaGraum
Это я к тому, что такое письмо вполне реально могло быть. Если Муратов - активный "ДНР-щик", то у него могли быть фантазии и про Мариуполь, и про Харьков, и про Днепр. И в Запорожье вполне могли быть срчувствующие таким планам. Но это вовсе не говорит о том, что в конце 2014г их воспринимали всерьез
Dnepr_Dnepr    03.04.2018, 11:13
Оценка:  -3
Dnepr_Dnepr
готовы придумывать каждый день что угодно, лишь бы поддерживать волну идиотизма, у тех редких идиотов, которые еще верят и никак не протрезвеют и не поймут куда вляпались
дикий_Ким    03.04.2018, 10:49
Оценка:  0
дикий_Ким
надо было назвать "операция "Запор".
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