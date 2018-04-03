Операция Троя: опубликован план РФ по захвату Запорожской области

Доклад основан на утечках информации из писем электронной почты влиятельного советника Владимира Путина - Владислава Суркова.

Журналисты великобританского издания The Times, ознакомившись с правительственным докладом, опубликовали планы РФ в 2014 году касательно захвата Запорожской области Украины.

Доклад журналистов опирается на письма с электронной почты советника Путина Владислава Суркова, которую взломали хакеры, передает Голос Америки.

Том Парфитт, автор статьи Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине, из Москвы пишет, что план в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и “представитель ДНР“ в РФ.

Читай также: Гиви и Голубь мира: в РФ придумывают имена ядерным ракетам

Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - “освобождение от нацистско-фашистских оккупантов“. В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий.

Предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times.

Согласно письмам, Муратов предлагал Кремлю вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион из под влияния Киева.

В мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, в том числе в СБУ и полиции, которая уже действовала на той территории.

Читай также: Сурков поздравил “защитников Донбасса“ с праздником

План четко изложил куда должны идти средства бюджета операции - от $ 40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10000 в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $ 49 000 на покупку транспортных средств.

Автор отмечает, что план не воплотил в жизнь, однако трудно сказать, рассматривался ли он как серьезное предложение. Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года.

Российские власти назвали полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.

Напомним, 2 марта Виктор Янукович заявил, что по его мнению, персоны, которые пришли к власти в Украине в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и якобы они вынудили его жителей искать способы защиты.