Экзорцизм: лишение Папой прикарпатских монахов сана обжалуют

Монахи надеются, что Папа Римский ознакомится с их доводами и отменит свой приказ об отлучении от церкви. Ответ надеются получить до конца года.

Монахи утверждают, что законы церкви нарушили не они, а епархиальное руководство скриншот из видео

Лишенные монашеского сана девять монахов из монастыря в Посич Ивано-Франковской области передали Папе Римскому доказательства своей невиновности.

Об этом сообщил ТСН.

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Ранее монахи уехали из монастыря УГКЦ в Тернопольской области, одновременно из женского монастыря ушли семь монахинь, среди которых и Мария Баран, которая утверждает, что видела видения. Теперь это сообщество живет в Посиче под Ивано-Франковском.

Настоятель монастыря Пресвятой Богородицы Знамение Антоний-Григорий Планчак уже ездил в Ватикан и передавал Папе Римскому доказательства невиновности монахов.

“Об экзорцизме - мы имели благословение от многих владык. В конце концов, как таковым, экзорцизмом мы не занимались. Мы молились лишь перед людьми: Отче наш и Богородице Дево“, - заявил настоятель Планчак.

Юрист монастыря по церковным делам о. Михаил Палий уверяет, что комиссия Тернопольско-Зборовской епархии, которая готовила доказательства вины монахов для Папы, нарушила церковные законы - монахов лишили даже права на защиту, в том числе и относительно видений Марии Баран.

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Сама монахиня утверждает, что видения впервые увидела почти 30 лет назад, когда ей было 14, и видит их до сих пор, но шокирована тем, как ее допрашивали члены епархиального комиссии.

“Они если задавали вопрос, он сразу звучал с осуждением. Они не давали мне возможности это сказать, как я переживаю“, - рассказала Мария Баран.

Как сообщалось 21 марта, Папа Римский лишил сана девятерых украинских монахов.