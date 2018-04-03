В Украине предложили не продавать алкоголь людям без высшего образования

Таким образом, по словам автора петиции, престиж знаний "взлетает до небес".

На данный момент петиция собрала 40 подписей из 25 000 необходимых depositphotos.com

Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить в стране продажу алкоголя гражданам, которые не имеют высшего образования.

Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций президента.

Автор петиции Максим Полуян уверен, что такая мера может стать реальным толчком к долгосрочному развитию страны.

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“Никто не предлагает долгосрочную и реальную программу развития, а я предложу. Один закон, который убивает сто зайцев. Запретить продажу алкоголя людям без высшего образования. В результате престиж знаний взлетает до небес даже в самой невежественной среде. Люди с плохо тренированным мозгом (самые уязвимые) выведены из-под удара по их слабому интеллекту. Хочешь бухать — учись! Отсюда следует бесчисленное количество всяких качественных последствий. Один закон изменит мир“, — утверждает автор, строя планы об утопическом обществе.

Петиция была создана 30 марта. На данный момент собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.

Напомним, в декабре 2017 года язычники потребовали снести памятник Владимиру в Киеве.