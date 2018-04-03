В Украине предложили не продавать алкоголь людям без высшего образования
Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить в стране продажу алкоголя гражданам, которые не имеют высшего образования.
Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций президента.
Автор петиции Максим Полуян уверен, что такая мера может стать реальным толчком к долгосрочному развитию страны.
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“Никто не предлагает долгосрочную и реальную программу развития, а я предложу. Один закон, который убивает сто зайцев. Запретить продажу алкоголя людям без высшего образования. В результате престиж знаний взлетает до небес даже в самой невежественной среде. Люди с плохо тренированным мозгом (самые уязвимые) выведены из-под удара по их слабому интеллекту. Хочешь бухать — учись! Отсюда следует бесчисленное количество всяких качественных последствий. Один закон изменит мир“, — утверждает автор, строя планы об утопическом обществе.
Петиция была создана 30 марта. На данный момент собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.
Напомним, в декабре 2017 года язычники потребовали снести памятник Владимиру в Киеве.
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А через несколько поколений появятся генетические ученые-алкаши. Вот это будет веселый "песец"!