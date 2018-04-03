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Киевский прокурор разделся догола в реалити-шоу

Комментариев: 4
По мнению дисциплинарной комиссии, его действия могли "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".
Прокурора могли узнать полицейские, судьи и коллеги
Прокурора могли узнать полицейские, судьи и коллеги
Скриншот из видео

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК) решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу выговор за непристойное поведение — появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Четыре минуты голый Билоус был в телеэфире с еще семью раздетыми мужчинами и женщинами
Четыре минуты голый Билоус был в телеэфире с еще семью раздетыми мужчинами и женщинами

Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу ЛавЛавСаr.

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По задумке организаторов шоу, им пришлось снять одежду во время игры в бутылочку на раздевание. Именно обнажение на камеру, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что во время конкурсов он целовался с участницами.

По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был отдавать себе отчет, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств.

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И даже то, что съемочная группа вынуждена была ретушировать интимные части тела, считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать “действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора“ и могли “повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс“.

Напомним, 22 марта судью из Торецка уволили за кражу чая и часов из магазина.

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Теги: реалити-шоу, прокурор, Киев, выговор, голый
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Комментариев (4)
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Шкиряк_и_Зорян    03.04.2018, 13:18
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Вот они, дети Революции!
designandrey65    03.04.2018, 12:58
Оценка:  -2
designandrey65
А что хотите, идем в Европу ,а там єто норма.
Irena    03.04.2018, 12:58
Оценка:  +1
Irena
"Авторитет прокуратуры" - это они о чем, он разве существует? Служители Фемиды своими действиями давно свели его к нулю. Тут и раздеваться не надо...
Из_бана    03.04.2018, 12:58
Оценка:  +2
Из_бана
Так как прокуратура уничтожила свой авторитет, так никто его уже повредить не сможет. И вообще - стыдно - это если бы пшонтий показал свою расплывшуюся тушу. А тут - спортивный, подтянутый, молодой. Стыдиться нечего.
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