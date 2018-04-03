Киевский прокурор разделся догола в реалити-шоу

По мнению дисциплинарной комиссии, его действия могли "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК) решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу выговор за непристойное поведение — появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Четыре минуты голый Билоус был в телеэфире с еще семью раздетыми мужчинами и женщинами

Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу ЛавЛавСаr.

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По задумке организаторов шоу, им пришлось снять одежду во время игры в бутылочку на раздевание. Именно обнажение на камеру, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что во время конкурсов он целовался с участницами.

По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был отдавать себе отчет, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств.

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И даже то, что съемочная группа вынуждена была ретушировать интимные части тела, считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать “действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора“ и могли “повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс“.

Напомним, 22 марта судью из Торецка уволили за кражу чая и часов из магазина.