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В Харькове взорвали и ограбили банкомат

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В результате взрыва банкомата в магазине на улице Астрономической жертв и пострадавших нет.
Неизвестные предварительно закрасили камеры банкомата
Неизвестные предварительно закрасили камеры банкомата
hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине на улице Астрономической. Инцидент произошел около 3.00, 3 апреля, сообщили в областной полиции.

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На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

Из банкомата также украли деньги
Из банкомата также украли деньги
hk.npu.gov.ua
Взрыв сильно повредил магазин
Взрыв сильно повредил магазин
hk.npu.gov.ua

В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал. Неизвестные украли деньги из банкомата, сумма сейчас устанавливается.

В Харькове взорвали и ограбили банкомат
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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к событию.

Напомним, 17 февраля под Кропивницким задержали банду, которая похищала банковские терминалы. Ранее, в ноябре 2017 года, под Харьковом злоумышленники ограбили банкомат путем подрыва. 

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Теги: Харьков, ограбление, банкомат, полиция, взрыв
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Комментариев (1)
Экс-диктатор    03.04.2018, 13:12
Оценка:  0
Экс-диктатор
взорвали и ограбили ИНТЕРНЕТ!
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