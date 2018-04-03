В результате взрыва банкомата в магазине на улице Астрономической жертв и пострадавших нет.

В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине на улице Астрономической. Инцидент произошел около 3.00, 3 апреля, сообщили в областной полиции.

Читай также: На Оболони женщина из-за кредита заминировала банк

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

Из банкомата также украли деньги hk.npu.gov.ua

Взрыв сильно повредил магазин hk.npu.gov.ua

В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал. Неизвестные украли деньги из банкомата, сумма сейчас устанавливается. В Харькове взорвали и ограбили банкомат 0:00 / 00:59

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к событию.

Напомним, 17 февраля под Кропивницким задержали банду, которая похищала банковские терминалы. Ранее, в ноябре 2017 года, под Харьковом злоумышленники ограбили банкомат путем подрыва.