Обвинявшие Луценко прокуроры теперь работают на Луценко

Один из гособвинителей в деле экс-главы МВД Виктор Клименко в 2017 году вошел в число финалистов конкурса на должность директора Госбюро расследований.

Прокуроры, которые вели дело против Луценко, теперь работают на Луценко УНИАН

Четыре прокурора, которые в 2010-2013 годах представляли в судах обвинения против экс-главы МВД, а ныне - генпрокурора Юрия Луценко, на сегодняшний день работают в ГПУ. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші, сообщает портал Bihus.info.

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В частности, Иван Бабенко, который во время суда над Луценко был прокурором в первой инстанции, сейчас работает замначальника управления департамента спецрасследований ГПУ.

Евгений Зинченко, представлявший обвинение в судах первой и второй инстанций, работает в ГПУ прокурором Главного следственного управления.

Еще один гособвинитель в деле Луценко Виктор Клименко сейчас работает начальником отдела прокуратуры Киева, а в 2017 году даже вошел в число финалистов конкурса на должность директора Госбюро расследований.

Прокурор Валерий Казнадзей, выступавший против экс-главы МВД в Высшем спецсуде, работает в отделе охраны гостайны ГПУ. А Николай Курапов, который также вел дело Луценко в высшей судебной инстанции, сейчас работает замначальника департамента Генпрокуратуры.

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Сам Луценко на вопрос СМИ о его нынешних подчиненных, которые в 2010-2013 годах “называли его преступником“, ответил так: “Их преступление не установлено. Это может сказать только суд“.

В сентябре 2017 года двое судей, которые в 2013-м в кассационной инстанции оставили без изменений обвинительный приговор Луценко, оказались среди кандидатур судей нового Верховного суда, рекомендованных к назначению Высшим советом правосудия.