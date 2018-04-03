Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обвинявшие Луценко прокуроры теперь работают на Луценко

Комментариев: 1
Один из гособвинителей в деле экс-главы МВД Виктор Клименко в 2017 году вошел в число финалистов конкурса на должность директора Госбюро расследований.
Прокуроры, которые вели дело против Луценко, теперь работают на Луценко
Прокуроры, которые вели дело против Луценко, теперь работают на Луценко
УНИАН

Четыре прокурора, которые в 2010-2013 годах представляли в судах обвинения против экс-главы МВД, а ныне - генпрокурора Юрия Луценко, на сегодняшний день работают в ГПУ. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші, сообщает портал Bihus.info.

Читай также: Холодницкий считает, что Луценко и Сытник сговорились

В частности, Иван Бабенко, который во время суда над Луценко был прокурором в первой инстанции, сейчас работает замначальника управления департамента спецрасследований ГПУ.

Евгений Зинченко, представлявший обвинение в судах первой и второй инстанций, работает в ГПУ прокурором Главного следственного управления.

Еще один гособвинитель в деле Луценко Виктор Клименко сейчас работает начальником отдела прокуратуры Киева, а в 2017 году даже вошел в число финалистов конкурса на должность директора Госбюро расследований.

Прокурор Валерий Казнадзей, выступавший против экс-главы МВД в Высшем спецсуде, работает в отделе охраны гостайны ГПУ. А Николай Курапов, который также вел дело Луценко в высшей судебной инстанции, сейчас работает замначальника департамента Генпрокуратуры.

Читай также: Ждать по три месяца: Луценко раскритиковал новшества в УПК

Сам Луценко на вопрос СМИ о его нынешних подчиненных, которые в 2010-2013 годах “называли его преступником“, ответил так: “Их преступление не установлено. Это может сказать только суд“.

В сентябре 2017 года двое судей, которые в 2013-м в кассационной инстанции оставили без изменений обвинительный приговор Луценко, оказались среди кандидатур судей нового Верховного суда, рекомендованных к назначению Высшим советом правосудия.

 

Поделись:
Теги: Луценко, прокурор, ГПУ, генпрокурор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
andan    03.04.2018, 14:02
Оценка:  0
andan
Будем надеяться, что эти же прокуроры его опять посадят, и надолго.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь