Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФСБ поймала в Крыму очередного "украинского шпиона"

Комментариев: 2
Гражданина Украины заподозрили в вывозе секретных топографических карт Генштаба ВС РФ.
Спецслужбам какой страны "шпионы" намеревались передать документы не уточняется
Спецслужбам какой страны "шпионы" намеревались передать документы не уточняется
aif.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловское управление ведомства.

“Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России“, - говорится в сообщении.

Читай также: Подавали ток, били по голове: оккупанты приговорили экс-мэра Феодосии к 8 годам тюрьмы

Уточняется, что все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и “отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем“. При этом один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли он ранее осужден, неизвестно.

По данным ведомства, уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о “недопустимости действий, подпадающих под статью УК Государственная измена и Шпионаж. 

Как сообщалось 26 марта, в Крыму оккупанты задержали украинца якобы за провоз наркотиков.

Поделись:
Теги: карта, Генштаб ВС РФ, шпион, Крым, ФСБ, оккупанты, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Шкиряк_и_Зорян    03.04.2018, 13:15
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Господи! Да сколько ж их там?!
Удивлён существованием изменника-рецидивиста. Не могу себе это представить!
WTF2wtf    03.04.2018, 13:01
Оценка:  +4
WTF2wtf
Чувак пачку Беломора купил?
Там же карта )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь