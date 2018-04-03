ФСБ поймала в Крыму очередного "украинского шпиона"

Гражданина Украины заподозрили в вывозе секретных топографических карт Генштаба ВС РФ.

Спецслужбам какой страны "шпионы" намеревались передать документы не уточняется aif.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловское управление ведомства.

“Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России“, - говорится в сообщении.

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Уточняется, что все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и “отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем“. При этом один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли он ранее осужден, неизвестно.

По данным ведомства, уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о “недопустимости действий, подпадающих под статью УК Государственная измена и Шпионаж.

Как сообщалось 26 марта, в Крыму оккупанты задержали украинца якобы за провоз наркотиков.