В Житомирской области в пожаре погибли двое детей

Женщина успела вынести троих детей из горящего дома, однако еще двоих вынести не удалось.

В Житомирской области в частном доме в селе Сычевка произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.

Дом загорелся ночью 3 апреля. До приезда пожарных хозяйка успела выбраться из горящего помещения и вынести троих своих детей, еще двое остались в доме, передает пресс-служба ГСЧС.

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“На кровати в одной из жилых комнат сотрудники ГосЧС нашли тело мальчика, а в соседней комнате в детской кроватке - тело еще одного мальчика. Предполагаемую причину пожара сейчас устанавливают“, - говорится в сообщении.

В 02:27 пожарным удалось локализовать огонь. В 07:25 пожар был ликвидирован.

Напомним, 29 марта в Донецкой области в городе Часов Яр произошел пожар в детском саду Лесная сказка. Ранее, 13 февраля, в Харьковской области в результате отравления угарным газом погибла семья из четырех человек.