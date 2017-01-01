Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомирской области в пожаре погибли двое детей

Комментариев: 0
Женщина успела вынести троих детей из горящего дома, однако еще двоих вынести не удалось.
Предполагаемую причину пожара сейчас устанавливают
Предполагаемую причину пожара сейчас устанавливают
dsns.gov.ua

В Житомирской области в частном доме в селе Сычевка произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.

Дом загорелся ночью 3 апреля. До приезда пожарных хозяйка успела выбраться из горящего помещения и вынести троих своих детей, еще двое остались в доме, передает пресс-служба ГСЧС. 

Читай также: На трассе Байкал загорелся автобус с детской волейбольной командой

“На кровати в одной из жилых комнат сотрудники ГосЧС нашли тело мальчика, а в соседней комнате в детской кроватке - тело еще одного мальчика. Предполагаемую причину пожара сейчас устанавливают“, - говорится в сообщении.

В 02:27 пожарным удалось локализовать огонь. В 07:25 пожар был ликвидирован.

Напомним, 29 марта в Донецкой области в городе Часов Яр произошел пожар в детском саду Лесная сказка. Ранее, 13 февраля, в Харьковской области в результате отравления угарным газом погибла семья из четырех человек.

Поделись:
Теги: Сычевка, пожар, ГСЧС, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь