Рада не отменила декларации для антикоррупционеров

Включение этого вопроса в повестку дня на заседании парламента во вторник поддержали только 195 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов, говорится на сайте ВР.

Верховная Рада отказалась включать в повестку дня законопроекты об отмене е-декларирования для активистов

Верховная Рада отказалась рассматривать во вторник, 3 апреля, законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации. Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.

В частности, указано, что включение этого вопроса в повестку дня на заседании парламента поддержали только 195 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

ТСН уточняет, что на голосование все-таки поставили этот вопрос, однако Рада не поддержала ни президентский законопроект, ни предложение от ВО Батькивщина. “За“ проголосовали только 157 и 156 депутатов соответственно.

Напомним, в марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали и потребовали отменить эту норму. Однако депутаты до сих пор не рассмотрели необходимые законопроекты.

Отметим, что президент Петр Порошенко обратился с соответствующей просьбой к Верховной Раде только 28 марта.