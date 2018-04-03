В Киеве показали новую украинскую снайперскую винтовку
Точность современной снайперской системы проверял лично начальник Генштаба.
Начальник Генштаба Вооруженный сил Украины Виктор Муженко продемонстрировал работу снайперской винтовки украинского производства.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
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“Во время проведения конференции по снайпингу ознакомился и лично убедился в точности современной снайперской системы отечественного производителя. Благодаря содействию другой известной украинской компании эти снайперские комплексы уже находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины“, — отметил Муженко.
Напомним, 27 марта умер конструктор оружия Виктор Калашников.