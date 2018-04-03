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В Киеве показали новую украинскую снайперскую винтовку

Комментариев: 1
Точность современной снайперской системы проверял лично начальник Генштаба.
Муженко ознакомился с функциональностью оружия
Муженко ознакомился с функциональностью оружия
скриншот из видео

Начальник Генштаба Вооруженный сил Украины Виктор Муженко продемонстрировал работу снайперской винтовки украинского производства. 

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

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“Во время проведения конференции по снайпингу ознакомился и лично убедился в точности современной снайперской системы отечественного производителя. Благодаря содействию другой известной украинской компании эти снайперские комплексы уже находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины“, — отметил Муженко.

Напомним, 27 марта умер конструктор оружия Виктор Калашников.

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Теги: вооружение, ВСУ, винтовка, оружие
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Комментариев (1)
LifeStriker    03.04.2018, 13:31
Оценка:  -2
LifeStriker
Муженко после взрыва 2 складов во время войны на 2-3 млрд долларов должен был застрелиться из этой винтовки
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