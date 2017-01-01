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Аваков тремя словами ответил Следкому РФ

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Следственный комитет Российский Федерации открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины.
Аваков якобы препятствовал выборам президента РФ
Аваков якобы препятствовал выборам президента РФ
twitter.com/AvakovArsen

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тремя словами ответил Следственному комитету РФ на открытое уголовное дело против него.

“Служу украинскому народу!“, - написал Аваков в своем Twitter.

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В России Авакова обвинили в том, что он находясь в сговоре с рядом лиц давал указания правоохранителям не пропускать россиян к дипломатическим учреждениям РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, для участия в выборах президента России 18 марта.

Напомним, 18 марта в Киеве под посольством России и в Харькове возле Генерального консульства РФ прошли акции протеста против выборов президента России.

Ранее, 16 марта, Арсен Аваков заявил, что режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины не будет предусматривать доступ к этим объектам россиян для голосования на выборах. 

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Теги: Аваков, Следком, РФ, Россия
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