Холодницкого обвиняют в вымогательстве взятки

Глава САП утверждает, что его обвиняют по статье о взяточничестве, только ему никто так и не объяснил, у кого он взятку требовал.

Прослушка главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого велась по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом он заявил после допроса в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.

“Написано 368-я статья. Оказывается, я у кого-то требовал взятку. Только я не понимаю - у кого, и мне об этом не говорят“, - отметил он. Холодницкий добавил, что не видел жалобу в КДКП.

ТСП со слов Холодницкого пишет, что уголовное производство против главы САП расследуется по двум статьям: “принуждение давать показания“ и “разглашение данных досудебного следствия или дознания“.

Глава САП добавил, что готов давать показания и отстаивать свою позицию: “Я пришел сюда без адвокатов“.

Холодницкий отметил, что по версии следствия он “влиял“ на прокурора, чтобы тот отозвал обыск. “Прокурор, который не понимает, зачем этот обыск подписал“, - сказал он.

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По словам подозреваемого, речь идет о деле о попытке дачи взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

“Насколько я понимаю, там четыре или пять фактов дисциплинарных, и три из них основаны на деле Супрун. Все держится фактически на одном деле“, - сказал он.

Холодницкий также отказался принимать участие в следственных действиях, пока не заменят прокуроров и следователей в его деле. При этом он готов давать показания.

Он уверяет, что не “хоронил дела“ - например, не заставлял закрыть дело мэра Одессы Геннадия Труханова. “Я с Трухановым ни разу не общался вживую или по телефону. Ни с ним, ни с его заместителем, ни с кем из фигурантов“, - заверил он. Но, подтвердил Холодницкий, есть моменты, когда (в кабинете главы САП, - ред.) обсуждались дела. Это для того, говорит он, чтобы обсудить стратегию стороны защиты - “как можно вытащить Труханова, как можно вытащить Мартыненко и других“. Прокурор в суде должен интересоваться и ориентироваться в этих вопросах, отметил он.

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Глава САП отметил, что не доверяет департаменту, которому поручено расследование дела, поскольку его руководство фигурирует в трех уголовных делах НАБУ. Пока не решен вопрос объективности, участия в следственных действиях он принимать не будет.

“Не арестовали, не заподозрили, вышел - настроение боевое, все будет хорошо“, - сказал после выхода из ГПУ Холодницкий.

Решение по отставке или продолжении работы в САП он примет после завершения процедур.

Ранее сообщалось, что Холодницкого прослушивали.