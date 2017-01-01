Стало известно, почему затягивают увольнение Холодницкого

Артем Сытник и Юрий Луценко обратились в КДКП с требованием, чтобы комиссия обязала генпрокурора уволить с должности специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров в ближайшее время вряд ли сможет рассмотреть жалобу главы НАБУ Артема Сытника и Генпрокурора Юрия Луценко на специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом сообщил источник ГолосUA в НАБУ.

"Проблема в том, что главу КДКП Виталия Грушковского в ночь с 24 на 25 марта 2018 года задержала патрульная полиция за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, Виталий Юзефович в настоящий момент все усилия направил на то, чтобы "замять" скандал", — сообщает источник.

Напомним, что ранее Артем Сытник и Юрий Луценко обратились в КДКП с требованием, чтобы комиссия обязала генпрокурора уволить с должности специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.