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Стало известно, почему затягивают увольнение Холодницкого

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Артем Сытник и Юрий Луценко обратились в КДКП с требованием, чтобы комиссия обязала генпрокурора уволить с должности специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Стало известно, почему затягивают увольнение Холодницкого
arena.press

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров в ближайшее время вряд ли сможет рассмотреть жалобу главы НАБУ Артема Сытника и Генпрокурора Юрия Луценко на специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом сообщил  источник ГолосUA в НАБУ.

"Проблема в том, что главу КДКП Виталия Грушковского в ночь с 24 на 25 марта 2018 года задержала патрульная полиция за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, Виталий Юзефович в настоящий момент все усилия направил на то, чтобы "замять" скандал", — сообщает источник.

Напомним, что ранее Артем Сытник и Юрий Луценко обратились в КДКП с требованием, чтобы комиссия обязала генпрокурора уволить с должности специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

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Теги: Холодницкий
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