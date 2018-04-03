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В соцсетях показали огромный провал на трассе Сумы - Киев

Комментариев: 1
Часть дороги за Ромнами размыта, а глубина провала составляет около полутора метров.
Дорожные службы пытаются отвести поток воды в сторону
Дорожные службы пытаются отвести поток воды в сторону
скриншот из видео

На трассе Сумы - Прилуки - Киев образовался огромный провал из-за паводков. 

Часть дороги за Ромнами оказалась размыта, а глубина провала составляет около полутора метров, написал в Facebook Вячеслав Дедоф, который обнародовал кадры.

Под виде он указал, что дорожная служба пытается отвести поток воды в сторону, однако это плохо выходит.

Размытая часть дороги Сумы - Прилуки - Киев
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Также отмечается, что из-за паводков в городе Ахтырка Сумской области разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля, передает УНИАН.

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Местные власти решили пожертвовать объездной дорогой, чтобы остановить дальнейшее подтопление райцентра.

По словам Ахтырского городского головы Игоря Алексеева, после того, как дорогу перерыли, уровень воды значительно снизился.

В Ахтырке для борьбы с паводком разрушили объездную доро...
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Напомним, 2 апреля трассу Киев-Харьков серьезно затопило водой на нескольких участках. В тоже время, весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка, полиция и спасатели на лодках эвакуировали людей.

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Теги: паводки, трасса, дорога, соцсети, наводнение, Ахтырка
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Комментариев (1)
flacon9havi    03.04.2018, 14:47
Оценка:  +1
flacon9havi
Може це вже кордон двох окремих материків?
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