В соцсетях показали огромный провал на трассе Сумы - Киев

Часть дороги за Ромнами размыта, а глубина провала составляет около полутора метров.

Дорожные службы пытаются отвести поток воды в сторону скриншот из видео

На трассе Сумы - Прилуки - Киев образовался огромный провал из-за паводков.

Часть дороги за Ромнами оказалась размыта, а глубина провала составляет около полутора метров, написал в Facebook Вячеслав Дедоф, который обнародовал кадры.

Под виде он указал, что дорожная служба пытается отвести поток воды в сторону, однако это плохо выходит.

Размытая часть дороги Сумы - Прилуки - Киев 0:00 / 00:53

Также отмечается, что из-за паводков в городе Ахтырка Сумской области разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля, передает УНИАН.

Читай также: В Тернопольской области на трассе перевернулся и загорелся молоковоз

Местные власти решили пожертвовать объездной дорогой, чтобы остановить дальнейшее подтопление райцентра.

По словам Ахтырского городского головы Игоря Алексеева, после того, как дорогу перерыли, уровень воды значительно снизился.

В Ахтырке для борьбы с паводком разрушили объездную доро... 0:00 / 00:47

Напомним, 2 апреля трассу Киев-Харьков серьезно затопило водой на нескольких участках. В тоже время, весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка, полиция и спасатели на лодках эвакуировали людей.