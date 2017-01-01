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Укрзализныця отложила подорожание билетов

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Укрзализныця планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки на 18% с первого апреля, однако повышение откладывается.
Стоимость билетов УЗ пока остается неизменной
Стоимость билетов УЗ пока остается неизменной
politeka.net

Апрельское подорожание билетов на поезда Укрзализныци откладывается.

С 1 апреля 2018 Укрзализныця планировала поднять цены на билеты. Однако на официальном сайте появилось сообщение, что тарифы пока остаются без изменений, а повышение цен еще обсуждается причастными ведомствами.

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“Укрзализныця с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах“, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из-за несвоевременной индексации тарифов в компании продолжают возрасать убытки от пассажирских перевозок, поскольку уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах второго класса Интерсити плюс и вагонах 1 и 2 класа скорых поездов Интерсити оставался неизменным с 2012 года. Перевозки пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ не дорожали с 2009 года, а во всех остальных типах вагонов зс октября 2014 года.

Ранее сообщалось, что с апреля 2018 года стоимость билетов может повысится на 18%.

 

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Теги: Украина, Укрзализныця, транспорт, подорожание, поезда, железная дорога
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