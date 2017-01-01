Сущенко в Лефортово нарисовал чаем и шелухой "Ад Адов"

Рисунки выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.

Незаконно арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко прислал два новых рисунка из СИЗО Лефортово. Об этом Укринформу сообщила его дочь Юлия Сущенко.

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“Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. В этот раз отец нас “перенес“ в пригород итальянского города Парма и к маяку Ар-Мен, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно“, - сказала она.

Сущенко на обратной стороне изображения маяка отметил, что его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мен во время отлива. Из-за его изолированности строительство маяка растянулось на 14 лет. Этот маяк моряки называют “Ад Адов“.

Оба рисунка выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.

Сущенко за время заключения передал уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянскую Перуджу, а также пейзаж украинской местности - реки Рось.

Корреспондента информагентства Укринформ Романа Сущенко во Франции задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - “сотрудник ГУР“. Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.