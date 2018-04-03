"Будем стрелять, выходите!" УПЦ МП заявила о захвате храма
Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровненской области в понедельник, 2 апреля захватили представители УПЦ КП. Об этом заявили в пресс-службе Ровненской епархии УПЦ МП.
Отмечается, что верных Московского патриархата при этом силой заставили покинуть храм.
Инцидент произошел поздно вечером. В нем участвовали вооруженные бойцы Айдара и Азова, которые согласно сообщению, помогали выталкивать людей.
Возле храма в это время дежурили наряды полиции, но они не вмешивались в происходящее.
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“Было очень темно. Из машин вышли люди в камуфляже, балаклавах. Каких-то знаков различия или шевронов люди на них не увидели. Сломали двери, сразу стали кричать: “Будем стрелять, выходите!“ и чем-то сильно ударили одну из двух наших женщин, дежуривших в храме. Сейчас она лежит в травматологии Дубенской райбольницы - пришлось вызвать карету скорой“, - рассказал Вестям настоятель храма, отец Виктор Земляной.
По словам священника, внутрь храма захватчики запустили около 15 человек, в основном, местных мужчин. Полиция не вмешивалась. После этого они сели в бусы и скрылись.
Споры вокруг Свято-Успенского храма в селе Птичья длятся не первый год. На него претендуют представители обеих религиозных общин села - УПЦ МП и УПЦ КП.
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В ноябре 2015 года верующие УПЦ перекрывали трассу Киев-Чоп. Акция протеста началась после того, как прихожане УПЦ КП заперлись в храме.
Позже, 26 января, Высший хозяйственный суд Украины вынес постановление, которым отказал в удовлетворении кассационных жалоб религиозной общины Киевского патриархата и Ровенской облгосадминистрации в отношении храма в селе Птичья.
А в марте 2016 года Хозсуд Ровенской области признал незаконным решение сельсовета в Птичьей об установлении поочередных богослужений для религиозных общин УПЦ и Киевского Патриархата.