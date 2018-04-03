"Опасно быть украинцем": в Крыму жестоко избили мужчину

Игорь Крынычный стал жертвой избиения за национальную символику на автомобиле.

В Крыму мужчину избили за то, что он украинец скриншот из видео

На территории оккупированного Крыма избит украинец Игорь Крынычный. Об этом написала в своем Facebook активистка Илона Карасян, приложив к публикации два видео, на которых Крынычный демонстрирует свои побои.

Игорь Крынычный после избиения 0:00 / 00:22

По словам Игоря, его избили за то, что он не скрывал свою национальную принадлежность, отказывался делать российский паспорт и украсил свой автомобиль украинской символикой.

Читай также: Правозащитники HRW рассказали о пытках в Крыму

“Плевки, побои, только за то, что не скрывал свою национальную принадлежность, невозможность получить в полной мере медицинскую помощь. Что дальше? Нашивать на одежду особые знаки, чтобы отличать от людей других национальностей?“, - пишет Илона Карасян.

Потерпевший рассказал, что один из избивших его мужчин каждый день приходил и плевал на его машину. На вопрос, зачем, последовал ответ: “Потому что ты укроп и фашист“.

На видео попали двое мужчин, один из которых не славянской внешности. “Я разрешения на съемку себя не давал,“- говорит избивший Игоря человек.

Также Крынычный рассказал о том, что спустя три дня его выгнали из больницы, потому что в больницах Крыма не лечат без российских паспортов.

Игорь Крынычный: без паспортов РФ не лечат 0:00 / 00:56

“Крым, Ялта – ничего не поменялось. Только стало опасно быть украинцем“, – отметил пострадавший патриот.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что в Джанкое избили и задержали крымского татарина.