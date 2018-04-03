В ДНР "партизаны" избили и разоружили двоих боевиков – штаб

Несмотря на объявленный сепаратистами план перехвата, по "горячим следам" нападавших задержать не удалось.

В населенном пункте Гольмовский, который находится под контролем ДНР, неизвестные напали на двоих сепаратистов, отобрали у них оружие и избили. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центре штаба АТО.

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Отмечается, что инцидент произошел 1 апреля. Группа неизвестных совершила нападение на двух сепаратистов. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

“Партизаны“ завладели табельным оружием сепаратистов и скрылись в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный сепаратистами план перехвата, по “горячим следам“ нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор.

“Из-за инцидента в местах дислокации врага усилены меры охраны и обороны“, - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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Напомним, в марте правоохранителям сдался гражданин РФ родом из Якутии, который воевал в террористической организации ДНР.