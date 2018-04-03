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В ДНР "партизаны" избили и разоружили двоих боевиков – штаб

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 2
Несмотря на объявленный сепаратистами план перехвата, по "горячим следам" нападавших задержать не удалось.
Неизвестные напали на двоих сепаратистов
Неизвестные напали на двоих сепаратистов
EPA/UPG

В населенном пункте Гольмовский, который находится под контролем ДНР, неизвестные напали на двоих сепаратистов, отобрали у них оружие и избили. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центре штаба АТО.

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Отмечается, что инцидент произошел 1 апреля. Группа неизвестных совершила нападение на двух сепаратистов. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

“Партизаны“ завладели табельным оружием сепаратистов и скрылись в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный сепаратистами план перехвата, по “горячим следам“ нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор.

“Из-за инцидента в местах дислокации врага усилены меры охраны и обороны“, - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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Напомним, в марте правоохранителям сдался гражданин РФ родом из Якутии, который воевал в террористической организации ДНР.

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Теги: оружие, перехват, сепаратисты, ДНР, Генштаб
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Комментариев (2)
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vicinq    03.04.2018, 15:58
Оценка:  +5
vicinq
Та так и надо с макаками ... а то засиделись мокши в гостях
PereZX    03.04.2018, 15:43
Оценка:  +9
PereZX
То местные просто слегка пошутили над кончеными "освободителями" на 1 апреля
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