Дипломатический демарш глубоко поразил Путина - Ющенко

По мнению экс-президента, "Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не начала говорить единым голосом".

Ющенко считает, что "это морально девальвирует перед всем миром действия Путина" EPA/UPG

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Третий президент Украины Виктор Ющенко убежден, что массовая высылка российских дипломатов из ряда стран Запада сильно повлияла на президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

“Убежден, что дипломатический демарш глубоко поразил лично Путина. Это большая демонстрация солидарности с британскими политиками всего европейского и неевропейского мира“, - заявил Ющенко.

Бывший президент Украины считает, что в 2014 году отсутствие единой реакции Запада на аннексию и оккупацию украинского Крыма позволило России начать военное вторжение на Донбассе.

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“Крымская авантюра далась России очень легко, и это стало стимулом к следующему шагу - а почему бы не провести аннексию еще девяти областей Украины? Но у этого плана сломались зубы, потому что на защиту Украины встало молодое поколение, по сути весь Майдан в Киеве в кроссовках и куртках отправился на восточный фронт. Путинская политика боится одного, чтобы против нее не выступили солидарно десятки стран. Почему история о высылке российских дипломатов так поразила Россию? Не потому, что физический вред был причинен, а потому, что это морально девальвирует перед всем миром действия Путина и его окружения. Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не начала говорить единым голосом“, - заявил экс-президент.

Как известно, в 29 марта власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в северной столице. Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле в связи с делом об отравлении в Великоблитании российского экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Также президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта решение выдворить российских дипломатов. 28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов. Однако еще 66 российских сотрудников МИД остаются работать в Украине.