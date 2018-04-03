Саакашвили обещает вернуться в Грузию и "покончить с мафией"

Саакашвили намерен вернуться на родину после выборов президента Грузии, которые пройдут в этом году.

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили и бывший грузинский президент, который ныне пребывает на территории Евросоюза, пообещал вернуться в Грузию и “покончить с мафией“ банков после смены власти в стране.

Об этом политик заявил в видеообращении к грузинскому народу, пишет Грузия онлайн.

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“Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление, мы вернем экономическую мощь каждому грузину и настоящему грузинскому бизнесу... Я уверен, что после смены правительства и это должно произойти в этом году, после президентских выборов, у Грузии будет минимальная пенсия в размере 400 лари, и это очень легко сделать... Чтобы остановить безрассудство мафии банков, положить конец мафии Иванишвили, увеличить зарплаты, увеличить экономические возможности, позволить нам остановить людей уезжающих из Грузии, для этого надо сменить существующий режим“, - заявил он.

Саакашвили заявил, что сам собирается исправить экономическую ситуацию Грузии и повысить уровень жизни граждан.

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“Я собираюсь сделать это сам. Теперь они возбуждают против меня уголовные дела, только для того, чтобы я не приехал в Грузию. Я приеду и буду выполнять все эти программы вместе с моей командой. Я не оставлю своих людей в беде. Я не отдам их в руки мафии“, - сказал политик.

Напомним, 31 марта экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину. Он также рассказал, при каких обстоятельствах он планирует свое возвращение.