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Саакашвили проиграл последний суд в Украине по статусу беженца

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Адвокат заявил, что Саакашвили намерен обратиться по данному вопросу в Европейский суд по правам человека.
Решение было вынесено Кассационным админсудом 28 марта
Решение было вынесено Кассационным админсудом 28 марта
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Адвокатам Михаила Саакашвили отказали в удовлетворении жалобы на решения судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали в удовлетворении иска политика по вопросу предоставления ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Об этом заявил один из адвокатов политика Руслан Чернолуцкий, передает Интерфакс-Украина.

Решение было вынесено Кассационным админсудом 28 марта. Чернолуцкий отметил, что таким образом суд непрозрачно и предвзято рассмотрел дело.

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Кассация была подана защитой Саакашвили 6 февраля. В ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.

Чернолуцкий заявил, что Саакашвили намерен обратиться по данному вопросу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 31 марта экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину. Он также рассказал, при каких обстоятельствах он планирует свое возвращение.

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Теги: Саакашвили, суд, апелляция, жалоба, адвокаты
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