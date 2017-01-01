В Одесской области четверо грабителей зверски убили мужчину
В селе Виноградовка, Болградского района Одесской области преступники вломились в дом 45-летнего мужчины и забили его до смерти. В преступлении подозревают четырех парней 16-21 лет.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
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“Придя к дому потерпевшего правонарушители, чтобы выманить хозяина на улицу, начали стрелять по окнам из травматического оружия. Когда мужчина вышел, его связали и затянули в дом, где начали бить, требуя денег. От полученных травм пострадавший погиб“, – говорится в сообщении.
Из дома пропали золотые украшения, фотоаппарат, телевизор и музыкальная техника.
“Сейчас три человека задержаны, личность четвертого злоумышленника определили, принимаются оперативно-розыскные меры по его задержанию“, – заявил глава ГУНП Одесской области Дмитрий Головин.
Стоит отметить, что преступление удалось раскрыть за несколько часов, у подозреваемых нашли имущество убитого.
Напомним, 8 марта в Одесской области мужчина убил женщину, сломав ей 11 ребер.