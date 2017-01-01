В Богуславе отравились 21 школьник и повар

Больные с 29 марта по 2 апреля обратились за медпомощью с жалобами на тошноту, рвоту и боль в животе.

В Богуславской общеобразовательной школе Боровского района Харьковской области зарегистрированы 22 случая инфекционных заболеваний, среди больных 21 ученик и повар.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

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Обращения были зарегистрированы с 29 марта по 2 апреля. Больные обратились за медпомощью с жалобами на тошноту, рвоту и боль в животе. Повара госпитализировали, 21 школьник лечится амбулаторно.

“Предварительный диагноз: ротавирусная инфекция - 18 человек, гастроэнтероколит - 4 человека. Лабораторно диагноз подтвержден 10 больным (обнаружен антиген ротавируса)“, - говорится в сообщении.

В настоящее время в школе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в помещениях учреждения проведена заключительная дезинфекция, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, 28 марта в городе Збараж были несколько случаев заражения детей кишечной инфекцией.