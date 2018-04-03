Ходаковский показал систему обороны Донецка

Александр Ходаковский проехал на автомобиле с оператором вдоль линии соприкосновения и прокомментировал укрепления.

Командир сепаратистского батальона ДНР Восток Александр Ходаковский считает, что Украина готова вторгнуться в ДНР, - об этом он рассказал в своем видеоролике под названием Добро пожаловать. Видео сепаратист выложил на YouTube.

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Посыл видеозаписи таков, что Украина может беспрепятственно проникнуть на территорию ДНР. В своей речи Ходаковский неоднократно назвал Украину противником и намекал на беззащитность Донецка перед мифическим “врагом“.

В подтверждение своих слов Ходаковский проехал с оператором вдоль линии соприкосновения и прокомментировал укрепления, показав линию обороны Донецка.



Ходаковский показал линию обороны ДНР 0:00 / 14:02

“Единственное, чего не хватает, - это красной ленты и ножниц на въезде в город Донецк для того, чтобы противник с парадом сюда зашел. Разделяет нас от противника жидкая цепочка окопов и десятки изнасилованных войной людей, которые не меняются уже на протяжении полугода и которым на протяжении нескольких месяцев не выделяется никакого БК... Никаких противотанковых рвов, никаких сплошных оборонительных позиций здесь нет. Группы окопов, которые выкопаны самими бойцами - это все, что отделяет Донецк, отделяет центр города от проникновения противника. Если противник преодолеет эту жидкую полосу, то передвижение противника будет ограничено только скоростью танка... В центр города они смогут добраться в течение 15-20 минут“, - сказал командир батальона сепаратистов.

Ходаковский утверждает, что проехал по трассе параллельно с линией соприкосновения, находясь в 1-1,5 км от позиций украинских военных. На пути к первой позиции Востока Ходаковский показал несколько заброшенных блокпостов, на которых никто не несет службу. По его словам, это не является тайной и секретом для ВСУ, но об этом в ДНР предпочитают молчать.



Напомним, 30 марта главарь ДНР Александр Захарченко пожаловался на нехватку врачей в оккупированных регионах.