Рева сказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст

Пенсионный возраст украинцев не повысят еще минимум 10 лет, заявляют в Министерстве социальной политики.

Пенсионный возраст украинцев останется неизменным еще как минимум, 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Ревы.

“Согласно прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова вернуться к этому вопросу“, - сказал Рева.

Однако до этого времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. В Украине была проведена пенсионная реформа, согласно которой украинцы будут выходить на пенсию в зависимости от их трудового стажа.

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“Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже “, - пояснил министр.

Также министр добавил, что инициатива поднятия пенсионного возраста исходила от Международного валютного фонда , однако Министерству социальной политики удалось переубедить МВФ в целесообразности альтернативного подхода.

Напомним, пенсионная реформа была принята 3 октября 2017 года в Верховной Раде. Законопроект поддержали 288 народных депутатов.