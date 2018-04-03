В Киево-Печерской лавре с владыкой Павлом пообщались С14

Во время непродолжительного разговора, владыку Павла обвинили в коррупции, лицемерии и сотрудничестве со спецслужбами РФ.

В Киево-Печерскую лавру пришли представители националистической организации С14 и пообщались со скандально известным владыкой Павлом.

Об этом активисты С14 написали в своей группе в Facebook.

Читай также: В ООН озабочены фактами нетерпимости в отношении УПЦ

“Экскурсия националистов по лавре. В результате есть два срезанных шеврона казачков. Также поймали настоятеля Лавры“, - говорится в сообщении.

Националисты также заявили, что по дороге “поймали“ двоих охранников-казаков, у которых срезали ножом шевроны. По версии С14, эти лица практикуют сепаратизм, выходцы из их рядов принимают участие в боевых действиях на Донбассе на стороне гибридных оккупационных войск РФ.

С охранников срезали шевроны facebook.com/c14news

При встрече с владыкой Павлом, националисты обвинили его в коррупции, пособничестве сепаратизму а также в лицемерии.

Владыка Павел не смог ответить, кто оккупировал Крым facebook.com/c14news

“Поймали Пашу Мерседеса. Настоятеля Лавры и бывшего регионала, который не знает кто оккупировал Крым“, - уточнили активисты.

К разговору подключились также прихожане facebook.com/c14news

После непродолжительного разговора со священнослужителями на место прибыла полиция, после чего С14 покинули лавру.

На место прибыла полиция facebook.com/c14news

Напомним, 3 апреля в центре Киева прошел десятитысячный марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и закончился возле Кабмина, Рады и Банковой.