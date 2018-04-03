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В Киево-Печерской лавре с владыкой Павлом пообщались С14

Комментариев: 2
Во время непродолжительного разговора, владыку Павла обвинили в коррупции, лицемерии и сотрудничестве со спецслужбами РФ.
"Прогулка" националистов обошлось без стычек
"Прогулка" националистов обошлось без стычек
facebook.com/c14news

В Киево-Печерскую лавру пришли представители националистической организации С14 и пообщались со скандально известным владыкой Павлом.

Об этом активисты С14 написали в своей группе в Facebook.

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“Экскурсия националистов по лавре. В результате есть два срезанных шеврона казачков. Также поймали настоятеля Лавры“, - говорится в сообщении.

Националисты также заявили, что по дороге “поймали“ двоих охранников-казаков, у которых срезали ножом шевроны. По версии С14, эти лица практикуют сепаратизм, выходцы из их рядов принимают участие в боевых действиях на Донбассе на стороне гибридных оккупационных войск РФ. 

С охранников срезали шевроны
С охранников срезали шевроны
facebook.com/c14news

При встрече с владыкой Павлом, националисты обвинили его в коррупции, пособничестве сепаратизму а также в лицемерии.

Владыка Павел не смог ответить, кто оккупировал Крым
Владыка Павел не смог ответить, кто оккупировал Крым
facebook.com/c14news

“Поймали Пашу Мерседеса. Настоятеля Лавры и бывшего регионала, который не знает кто оккупировал Крым“, - уточнили активисты.

К разговору подключились также прихожане
К разговору подключились также прихожане
facebook.com/c14news

После непродолжительного разговора со священнослужителями на место прибыла полиция, после чего С14 покинули лавру.

На место прибыла полиция
На место прибыла полиция
facebook.com/c14news

Напомним, 3 апреля в центре Киева прошел десятитысячный марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и закончился возле Кабмина, Рады и Банковой.

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Теги: Киево-Печерская лавра, С14, владыка Павел, Московский патриархат
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Комментариев (2)
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Krom14    03.04.2018, 17:37
Оценка:  +1
Krom14
МПЦ - гнать в московию!!!
flacon9havi    03.04.2018, 17:28
Оценка:  +2
flacon9havi
По цьому "владьікє" грати плачуть.
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