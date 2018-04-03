Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Адвокат Савченко отказался защищать нардепа

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 3
О причинах своего решения Виктор Чевгуз не сообщил.
Виктор Чевгуз больше не будет защищать Савченко
Виктор Чевгуз больше не будет защищать Савченко

Читай также: В ЛНР предложили Савченко “политическое убежище“

Один из адвокатов Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке захвата власти, Виктор Чевгуз заявил, что расторг договор с депутатом и в дальнейшем не будет представлять ее интересы. Об этом Чевгуз сообщил на своей странице в Facebook.

“Самоотвод. Не хотел подавать, но...“, - написал адвокат и опубликовал свое заявление о самоотводе.

 

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила ГПУ привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта и покушения на государственных деятелей.

23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога. Савченко подала апелляцию, но проиграла. Она останется под стражей.

 

 

Поделись:
Теги: Савченко, адвокат, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
flacon9havi    03.04.2018, 17:30
Оценка:  -2
flacon9havi
"Хлопці, ну, дайте їй (сафченко) якогось адвоката, а то вона вже посиніла вся"
Кайдаш    03.04.2018, 17:20
Оценка:  -3
Кайдаш
А у адвоката принтер некаковенный - отработка тонера прёт из картриджа (см фото). Хреновый, видать, адвокат, если на картридж не зарабатывает.
Кайдаш    03.04.2018, 16:56
Оценка:  +1
Кайдаш
Надюха достала всех
Из_бана    03.04.2018, 17:43
Оценка:  0
Из_бана
Похоже что Надю дятлы воспитывали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь