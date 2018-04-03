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На Запорожье за школьным автобусом гнались вооруженные люди

Комментариев: 3
Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
О происшествии сразу сообщили на 102
О происшествии сразу сообщили на 102
facebook.com/shyroke.org.ua

В Запорожской области полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в преследовании школьного автобуса сегодня, 3 апреля около 7:30 утра, в селе Малышевка Широковской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Широковской ОТО.

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“Дети, ждали школьный автобус, заметили двух мужчин, которые пытались сломать замок магазина рядом с остановкой. Дети дождались школьного автобуса, зашли в него, а взломщики сели в машину и начали преследовать автобус“, - говорится в сообщении.

В салоне школьного автобуса, кроме водителя, в  тот момент находилось 13 детей, 2 учителя и мама одного ребенка.

“Неизвестные в авто пытались остановить автобус, демонстрируя в окне предмет, похожий на пистолет. Но водитель автобуса не остановился, и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей“, - рассказывают очевидцы.

Об инциденте было сразу сообщено по номеру полиции 102.

За несколько часов полицейские нашли похоже по описанию авто на выезде из Широкого, двух его пассажиров задержали.

“Поиск и задержание происходили при участии депутатов и работников аппарата общины. В салоне машины был найден предмет, похожий на пистолет, а сами мужчины, по словам очевидцев задержания, находились в состоянии алкогольного опьянения“, - уточнили в общине.

Личности молодых людей устанавливаются.

К счастью, никто из детей не пострадал
К счастью, никто из детей не пострадал
facebook.com/shyroke.org.ua

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“В учебных заведениях общины были проведены беседы по правилам поведения в подобных ситуациях. Руководство общины выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках и помог полицейским по горячим следам найти подозреваемых в преступлении“, - подчеркивается в сообщении.

Поиск и задержание происходили при участии депутатов и работников аппарата общины
Поиск и задержание происходили при участии депутатов и работников аппарата общины
facebook.com/shyroke.org.ua

Напомним, в феврале в Одесской области из автомата обстреляли джип фермера.

 

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Теги: оружие, школьный автобус, Запорожская область, пистолет
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    03.04.2018, 17:39
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Масса и объём автобуса намного больше легкового авто, водитель автобуса легко мог бы сбить автомобиль преследующий его и был бы прав. Школьники сделали бы видео как происходит преследование, даже если бы преследователи погибли водителя оправдали.
flacon9havi    03.04.2018, 17:46
Оценка:  +2
flacon9havi
Це крайня міра на випадок стрілянини. А її не було. Водію аплодисменти за самоконтроль в екстремальній ситуації, чим не спровокував загострення., бо в салоні діти.
flacon9havi    03.04.2018, 17:47
Оценка:  +1
flacon9havi
А якби у цих виродків ахтомат був в запасі?
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