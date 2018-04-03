На Запорожье за школьным автобусом гнались вооруженные люди
В Запорожской области полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в преследовании школьного автобуса сегодня, 3 апреля около 7:30 утра, в селе Малышевка Широковской объединенной территориальной общины.
Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Широковской ОТО.
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“Дети, ждали школьный автобус, заметили двух мужчин, которые пытались сломать замок магазина рядом с остановкой. Дети дождались школьного автобуса, зашли в него, а взломщики сели в машину и начали преследовать автобус“, - говорится в сообщении.
В салоне школьного автобуса, кроме водителя, в тот момент находилось 13 детей, 2 учителя и мама одного ребенка.
“Неизвестные в авто пытались остановить автобус, демонстрируя в окне предмет, похожий на пистолет. Но водитель автобуса не остановился, и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей“, - рассказывают очевидцы.
Об инциденте было сразу сообщено по номеру полиции 102.
За несколько часов полицейские нашли похоже по описанию авто на выезде из Широкого, двух его пассажиров задержали.
“Поиск и задержание происходили при участии депутатов и работников аппарата общины. В салоне машины был найден предмет, похожий на пистолет, а сами мужчины, по словам очевидцев задержания, находились в состоянии алкогольного опьянения“, - уточнили в общине.
Личности молодых людей устанавливаются.
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“В учебных заведениях общины были проведены беседы по правилам поведения в подобных ситуациях. Руководство общины выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках и помог полицейским по горячим следам найти подозреваемых в преступлении“, - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в феврале в Одесской области из автомата обстреляли джип фермера.